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Российские военные заняли укрепрайон ВСУ

МО РФ: группировка «Центр» заняла укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении

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Reuters

Солдаты группировки войск «Центр» взяли укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным «Ермак», во время выполнения боевых задач его подразделение обратило в бегство, ранило и деморализовало подразделения ВСУ. Взвод помог штурмовикам занять украинский укрепрайон.

Также в Минобороны сообщили, что танковый взвод гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожил огневые точки ВСУ в оставленных жителями многоэтажных домах. В ведомстве пояснили, что экипажи воспользовались высокой скоростью боевых машин и выполнили серию точных выстрелов по огневым точкам противника.

Чтобы не допустить ответных ударов, российские танкисты применили систему «карусель». Они сделали несколько выстрелов с огневой позиции, после экипаж оперативно покинул ее. В этот момент огонь открыл другой танк.

Ранее в РФ создали роботизированную колесную бронированную платформу «Тор».

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