Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер «Хезболлы» назвал происходящее в Ливане путем к объявлению войны

Лидер «Хезболлы» Насрулла назвал взрывы устройств в Ливане терактом

close
Hussein Malla/AP

Взрыв электронных устройств в Ливане является «терактом и геноцидом», ведущим к объявлению войны. Об этом заявил генсек шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

«Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий», — заявил лидер «Хезболлы».

Насрулла подчеркнул, что Израиль перешел все красные линии своими действиями, подвергнув опасности жизни большого числа мирных жителей Ливана.

Генсек «Хезболлы» утверждает, что Израиль, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах страны, планировал совершить «массовый геноцид».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» начали взрываться личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в США узнали детали операции Израиля по созданию пейджеров для «Хезболлы».

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами