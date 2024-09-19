Лидер «Хезболлы» назвал происходящее в Ливане путем к объявлению войны

Взрыв электронных устройств в Ливане является «терактом и геноцидом», ведущим к объявлению войны. Об этом заявил генсек шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

«Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий», — заявил лидер «Хезболлы».

Насрулла подчеркнул, что Израиль перешел все красные линии своими действиями, подвергнув опасности жизни большого числа мирных жителей Ливана.

Генсек «Хезболлы» утверждает, что Израиль, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах страны, планировал совершить «массовый геноцид».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» начали взрываться личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в США узнали детали операции Израиля по созданию пейджеров для «Хезболлы».