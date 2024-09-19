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Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи

Германия передала Украине 22 танка Leopard в рамках военной помощи

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Mindaugas Kulbis/AP

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Помимо этого, Киев получил от Берлина 22 бронированных автомобиля MRAP, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов и один миллион патронов для стрелкового оружия.

19 сентября агентство DPA писало, что Германия может выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму €397 млн. Предполагается, что финансы пойдут на закупку средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов, а также военного снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 сентября телеканал CNN сообщал, в последние месяцы объемы военной помощи США Украине сократились, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить Киеву, стали меньше.

Ранее Украине предсказали сокращение военной поддержки со стороны Германии.

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