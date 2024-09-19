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ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться через границу на одном из направлений

МО РФ: ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться через границу на Курском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

В результате боестолкновений ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, две боевые машины пехоты, БТР (бронетранспортер), четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого Telegram-канал «МИГ России» сообщал, что украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России. Огневой мешок был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино.

18 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских войск в Курской области. Он добавил, что российские подразделения ежедневно продвигаются, а ВСУ безуспешно пытаются удержать позиции.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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