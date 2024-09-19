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Российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении

РФ сорвала попытки контратак ВСУ в районе Борки, Кремяного, Любимовки и Обуховки

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки российские военнослужащие сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Борок, Кремяного, Любимовки и Обуховки на Курском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек», — отметили в министерстве.

Кроме того, украинские войска, добавили в российском оборонном ведомстве, лишились трех боевых бронированных машин и автомобиля. Один украинский военнослужащий был взят в плен.

Также в Минобороны России сообщили, что ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении.

17 сентября российские войска сорвали четыре попытки атак украинских войск на Курском направлении, в итоге ВСУ потеряли до 30 человек. Также украинская армия лишились трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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Операция на Украине
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