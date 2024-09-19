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Европарламент принял резолюцию с призывом бить по территории РФ

ЕП принял резолюцию с призывом разрешить удары Киева по территории РФ

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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европарламент (ЕП) принял резолюцию в призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 евродепутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

«Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России», — говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что существующее ограничение «препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону» и делает страну уязвимой.

18 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории, это повысило бы риск эскалации.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Столтенберга об ударах по РФ.

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