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ВСУ бросили немецкие танки на прорыв в Курской области

«РВ»: ВСУ отправили немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Командование ВСУ продолжает попытку прорываться к Веселому в Глушковском районе, мечтая нанести удар по тыл нашим войскам, наступающим в Кореневском районе», — говорится в публикации.

Как сообщает источник, ВСУ ведут атаку через приграничный поселок Новый Путь. Помимо танков Leopard, в ней задействованы боевые машины пехоты Marder, которые также произвели в ФРГ.

«РВ» пишет, что наступление украинских бойцов отражают российские десантники, нанося подразделениям ВСУ серьезный урон.

До этого бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо выразил мнение, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы.

Ранее Путин оценил стойкость защитников российской границы.

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