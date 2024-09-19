Германия может одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи

Германия может выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму €397 млн. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо Минфина бюджетному комитету бундестага.

Предполагается, что финансы пойдут на закупку средств противовоздушной обороны, БПЛА, а также военного снаряжения для ВСУ.

По оценкам немецкого минфина, до конца года на поддержку Украины потребуется еще примерно €1,42 млрд, что на €397 млн больше, чем заложено в бюджете на 2024 год.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) планирует выделить порядка €160 млн для поддержания энергетической инфраструктуры Украины.

По ее словам, порядка €100 млн из них взято из прибыли от замороженных активов РФ. Евросоюз уже предоставил около €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции. За этот период времени Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, что примерно равно 9 ГВТ мощностей.

Ранее эксперт оценил заявление Вашингтона о нехватке оружия для Украины.