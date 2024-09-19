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Российская авиация поразила центр связи ВСУ

МО РФ: авиация ВС РФ поразила главный центр специальной радиосвязи ВСУ

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Михаил Голенков/РИА Новости

Российская тактическая авиация поразила главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вместе с авиацией действовали беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме центра радиосвязи были поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ.

16 сентября Минобороны РФ сообщало, что российская авиация и ракетные войска ударили по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области.

До этого РИА Новости сообщало, что расчеты российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки ВС РФ «Днепр» подготовили к нанесению ударов по истребителям F-16.

По словам командира одного из расчетов с позывным «Каскад», в настоящее время его расчет прикрывает территорию Крыма, которую периодически атакуют украинские войска. Отмечается, что чаще всего целью ЗРК становятся дроны и ракеты комплексов ATACMS и HIMARS.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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