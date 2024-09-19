Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отступить в районе трех населенных пунктов на Ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новой Даниловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить», — сказал он.

Рогов добавил, что на этом участке фронта расширена серая зона.

До этого он сообщил, что российские военнослужащие продолжают пресекать попытки ВСУ накапливать технику и пехоту в Запорожской области.

6 сентября в Запорожской области зафиксировали отступление ВСУ на одном из направлений. Как рассказал Рогов, украинские солдаты бросили свои позиции между селами Работино и Вербовое на Ореховском направлении.

Ранее Рогов сообщил об уничтожении гостиницы с наемниками под Славянском.