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Украинские беспилотники атаковали Шебекинский городской округ

Гладков: беспилотники ВСУ повредили два автомобиля в Шебекино и Муроме

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шебекинский городской округ, повреждены два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе Шебекино украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. В результате атаки были повреждены стекла и кузов.

Еще один автомобиль поврежден в селе Муром. Его осколками также оказались посечены фасад и забор на территории частного домовладения.

По предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, добавил он.

До этого об уничтожении беспилотника в Белгородской области сообщало министерство обороны России.

18 сентября в Шебекино сообщили о попадании беспилотника в школу.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия атаки ВСУ на город в Тверской области.

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