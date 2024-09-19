Украинские беспилотники атаковали Шебекинский городской округ

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шебекинский городской округ, повреждены два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе Шебекино украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. В результате атаки были повреждены стекла и кузов.

Еще один автомобиль поврежден в селе Муром. Его осколками также оказались посечены фасад и забор на территории частного домовладения.

По предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, добавил он.

До этого об уничтожении беспилотника в Белгородской области сообщало министерство обороны России.

18 сентября в Шебекино сообщили о попадании беспилотника в школу.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия атаки ВСУ на город в Тверской области.