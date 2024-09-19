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Российские войска уничтожили расположение штурмовиков ВСУ у Северска

Марочко: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации штурмовиков ВСУ у Северска

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РИА Новости

Российские военные ликвидировали расположение украинских солдат неподалеку от Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам отставного подполковника, пророссийские агенты выяснили, что пункт временной дислокации военнослужащих штурмовой бригады ВСУ находится к северо-востоку от города.

«Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесен удар планирующим боеприпасом», — сказал Марочко.

По его словам, расположение штурмовиков было уничтожено. Точное число ликвидированных солдат в настоящее время уточняется.

До этого об уничтожении опорного пункта ВСУ на Северском направлении сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, для его ликвидации российские войска использовали расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

17 сентября военкор Евгений Поддубный заявил, что за Северск будут идти ожесточенные бои.

Ранее в Минобороны заявили о взятии села Желанное Первое в ДНР.

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