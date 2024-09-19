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Представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ и их технике в Николаевской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по расположению ВСУ и украинской технике в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар российских войск пришелся по украинским военным и технике в Первомайском районе Николаевской области.

«Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где (ВСУ. — «Газета.Ru») технику ставили. Второй по располаге (расположению. — «Газета.Ru»)», — поделился координатор.

Он добавил, что взрыв также произошел рядом с Вознесенском.

До этого Лебедев сообщал, что в пригороде Житомира зафиксировали удар. По его словам, в это место переместились украинские военные из-под Николаева. В итоге российские военные ударили два раза.

Лебедев также говорил, что российские войска поразили склады у железной дороги в Киевской области, а также нанесли удары по ряду других объектов на территории Украины.

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