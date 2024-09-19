Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе уничтожили дрон ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации дрона ВСУ в Белгородской области

close
Максим Блинов/РИА Новости

Украинские военнослужащие предприняли попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что атака произошла около 8:50 мск. Тогда же в российском регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Утром 19 сентября Минобороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили три украинских беспилотника. Два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Курской областью, и еще один — в Белгородской области.

18 сентября беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Шебекино, который находится в Белгородской области. Ряд местных Telegram-каналов распространил кадры с места происшествия, на которых видно, что после попадания БПЛА на одной из стен образовательного учреждения появилась большая дыра. Власти не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на автобус пострадали шесть человек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами