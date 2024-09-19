В российском регионе уничтожили дрон ВСУ

Украинские военнослужащие предприняли попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что атака произошла около 8:50 мск. Тогда же в российском регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Утром 19 сентября Минобороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили три украинских беспилотника. Два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Курской областью, и еще один — в Белгородской области.

18 сентября беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Шебекино, который находится в Белгородской области. Ряд местных Telegram-каналов распространил кадры с места происшествия, на которых видно, что после попадания БПЛА на одной из стен образовательного учреждения появилась большая дыра. Власти не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на автобус пострадали шесть человек.