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Стало известно, что Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО

Shot: контракт Блиновского с Минобороны РФ замораживать не будут

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Телеграм-канал «Mash»

Российский бизнесмен Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, принял решение не прерывать свой контракт с Министерством обороны РФ и продолжит службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает Telegram-канал, в ближайшее время Блиновский будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Однако после этого его вернут на передовую на Южно-Донецком направлении.

«Несмотря на то что Блиновский передал Пашаеву ₽45 млн наличкой для вызволения жены из СИЗО, арест ему не грозит», — говорится в сообщении.

Сообщается, что он был признан потерпевшим по делу о мошенничестве и сможет продолжать выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Согласно данным следствия, экс-адвокат Эльман Пашаев за крупную сумму денег пообещалhttp://www.gazeta.ru/army/2024/09/19/19770625.shtml освободить их с супругой от уголовной ответственности. Блиновский ему заплатил.

До этого «Известия» писали, что Блиновского заметили в Москве. Собеседник издания рассказал, что мужчина не скрывается от правоохранительных органов и часто приезжает домой.

Ранее Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката Пашаева о мошенничестве.

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