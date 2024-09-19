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Израильский город Хайфа подвергся атаке беспилотников

Al Masirah: «Исламское сопротивление Ирака» ударило БПЛА по израильской Хайфе

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Edesh/Shutterstock/FOTODOM

Члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар по цели в городе Хайфе в Израиле. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, сославшись на заявление структуры.

По информации журналистов, для атаки бойцы «Исламского сопротивления Ирака» использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Таким образом они выразили поддержку палестинцам в секторе Газа, говорится в материале.

В своем заявлении шиитское движение пообещало продолжить атаковать объекты в Израиле. По словам его представителей, впредь удары будут наноситься «нарастающими темпами».

«Исламское сопротивление Ирака» после эскалации ближневосточного конфликта в октябре 2023 года поддержало палестинское движение ХАМАС. Члены структуры начали периодически наносить удары по городам в Израиле, в том числе атаковав стратегическую цель в населенном пункте Эйлат в июле текущего года.

10 августа 2024 года база Вооруженных сил США, расположенная в сирийском аэропорту Хараб аль-Джир, подверглась атаке дронов. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение на американский объект на себя также взяло «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис высказалась о поддержке Израиля.

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