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Объекты инфраструктуры в Запорожской области получили повреждения

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошло более 160 взрывов

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, контролируемой в настоящее время украинскими войсками, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, за сутки на объектах инфраструктуры в 12 населенных пунктах региона произошел 161 взрыв, который стал следствием атаки российских войск с применением авиации, беспилотников, РСЗО и артиллерии. Какие именно объекты получили повреждения — чиновник не уточнил.

18 сентября украинские дроны массово атаковали Энергодар в Запорожской области. В ходе атаки был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Отмечалось, что сама заправка повреждений не получила. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, удары ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее в Запорожской области диверсанта ГУР Украины приговорили к 18 годам колонии.

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