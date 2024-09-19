Российские бойцы ликвидировали опорный пункт украинских войск на Северском направлении ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Военнослужащие общевойскового объединения Южной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ», — уточнили в сообщении.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» переместили на подготовленную позицию, она точно отработала по целям.

19 сентября стало известно, что расчеты дронов Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали технику украинской армии на Южно-Донецком направлении.

В этот же день ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).