ВС РФ уничтожили ангары с техникой ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты дронов Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали технику украинской армии на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщают «Известия».

«[Supercam] очень маневренный, на расстоянии 150 м может развернуться на 180 градусов», — рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Волк».

Он обратил внимание, что дрон также отличает высокая мобильность: он оперативно взлетает, быстро садится и легко может уйти с поля боя.

Накануне ВС РФ поразили спецназ Нацгвардии Украины тремя ударами ФАБ-1500. Три авиаудара по зданию, где располагались украинские военнослужащие, были выполнены с минимальными интервалами. На данный момент разбор остатков конструкции затруднен, «из объекта не осталось ничего, кроме мелкой щепы и бетонной пыли».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).