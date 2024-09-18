Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарский офицер раскритиковал идею вторжения ВСУ в Курскую область

Полковник Бо: ВСУ только увеличили линию фронта, напав на Курскую область

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — заявил Бо.

По мнению швейцарского офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

До этого украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами