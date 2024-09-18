Вооруженные силы Украины (ВСУ) только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. <…> Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — заявил Бо.

По мнению швейцарского офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

До этого украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области.