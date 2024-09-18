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Блинкен рассказал, сколько пунктов соглашения о прекращении огня согласовали Израиль и Хамас

Блинкен: Израиль и ХАМАС согласовали 15 пунктов соглашения о прекращении огня

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Израиль и палестинская группировка ХАМАС согласовали 15 из 18 пунктов соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой министерства иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты, его слова передает ТАСС.

«Мы достигли большого прогресса за последние полтора месяца. Необходимо найти решение по оставшимся пунктам. Соединенные Штаты, Египет и Катар предлагают идеи, как это сделать. В сухом остатке согласование оставшихся пунктов — это вопрос политической воли», — сказал он.

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