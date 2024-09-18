Депутат Рады заявила о плачевной ситуации в учебных центрах минобороны Украины

Депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила о плачевной ситуации в учебных центрах минобороны Украины и генштабе ВСУ.

По ее словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после того, как Воронченко доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ.

«Откровенный и детальный доклад... вызвал большой гнев Сырского <...> Предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства», — поделилась Безуглая.

До этого Ura.ru сообщал, что Безуглая написала заявление об отставке с должности.

В заявлении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку Безуглая попросила назначить ее членом комитета по внешней политике. Вечером 17 сентября нардеп Давид Арахамия предложил снять с должности Безуглую.

Безуглая известна критикой военного и политического руководства Украины.

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