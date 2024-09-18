Стала известна возможная причина атаки ВСУ на Тверскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Тверскую область с помощью беспилотников из-за склада боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что в Торопце несколько лет назад был возведен арсенал, предназначенный для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Автор Telegram-канала подчеркнул, что взрывы были такой мощности, что их зафиксировали системы мониторинга землетрясений.

«Первые толчки магнитудой 2,8 балла были зафиксированы в 3:56, последующие семь были слабее, от 2 до 2,8 баллов», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого очевидцы сняли на видео последствия атаки украинских войск на город Торопец Тверской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.