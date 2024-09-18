Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна возможная причина атаки ВСУ на Тверскую область

«Рыбарь»: целью атаки по Тверской области мог быть огромный склад боеприпасов

close
VK

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Тверскую область с помощью беспилотников из-за склада боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что в Торопце несколько лет назад был возведен арсенал, предназначенный для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Автор Telegram-канала подчеркнул, что взрывы были такой мощности, что их зафиксировали системы мониторинга землетрясений.

«Первые толчки магнитудой 2,8 балла были зафиксированы в 3:56, последующие семь были слабее, от 2 до 2,8 баллов», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого очевидцы сняли на видео последствия атаки украинских войск на город Торопец Тверской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами