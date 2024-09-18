В стране ЕС выступили против разрешения Киеву наносить удары вглубь России

Венгрию беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории, это повысило бы риск эскалации. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале М1.

По мнению венгерского министра иностранных дел, подобное решение противоречило бы интересам безопасности Европы.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой.

Накануне Путин заявлял, что Киев не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте. Британская The Guardian сообщала, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

Ранее в Совфеде объяснили, почему США не готовы разрешить Киеву бить по территории РФ.