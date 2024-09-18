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Очевидцы сняли на видео последствия атаки ВСУ на город в Тверской области

Mash опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на Торопец Тверской области

Очевидцы сняли на видео последствия атаки украинских войск на город Торопец Тверской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео можно рассмотреть, выбитые окна в жилых домах и сорванную металлическую обшивку. Как рассказал за кадром автор видео, на кухне в его доме оказалась выбита дверь.

На видео также можно услышать звуки взрывов и увидеть дым, поднимающийся над городом.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны. Руденя также поручил организовать пункты временного размещения.

Telegram-канал Mash сообщал, что в результате атаки на Торопец пострадали 17 человек.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника в Торопце начался пожар.

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