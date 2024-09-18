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Названа вероятная причина взрыва Израилем пейджеров в Ливане

Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров как первый удар в боях с «Хезболлой»

Израиль принял решение провести операцию по подрыву пейджеров ливанской «Хезболлы», поскольку решил, что оказался в точке, когда можно «либо использовать, либо потерять» эту возможность. Об этом сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на свои источники.

Издание со ссылкой на израильского чиновника отмечает, что детонация устройств планировалась как «неожиданный первый удар» в случае начала полномасштабных боевых действий с целью временно парализовать «Хезболлу» и дать Израилю преимущество в атаке. По его словам, в последние дни у Израиля появились опасения, что ливанская группировка заметит, что с пейджерами что-то не так. В связи с этим руководство Израиля провело экстренные консультации и решилось на операцию с подрывом устройств, заявили американские чиновники изданию.

Walla также утверждает, что глава израильского министерства обороны Йоав Галант позвонил американскому коллеге Ллойду Остину за несколько минут до детонации пейджеров и заявил, что Израиль планирует провести кое-какую операцию. О деталях Соединенные Штаты не проинформировали. Издание подчеркивает, что действия Галанта позволили избежать ситуации, при которой операция Израиля стала бы для Вашингтона сюрпризом.

До этого газета New York Times сообщила, что пейджеры в Ливане перед взрывом издавали звуковой сигнал.

Ранее в России призвали провести расследование после детонации пейджеров в Ливане.

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