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В МО РФ рассказали о потерях ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 100 человек в районе Угледара и Добровольного в ДНР

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Oleg Petrasiuk/AP

Украинские войска потеряли до 100 человек в ДНР в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Угледар, Добровольное, Шахтерское и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике.

«Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей», — сообщил в российском оборонном ведомстве.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведет к военному разгрому украинских войск.

По его мнению, военно-политическое руководство Украины остановилось на неправильной стратегической цели. Стариков отметил, что нельзя основной задачей делать возвращение к границам 1991 года.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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