ВС РФ уничтожили две переправы ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских войск в Курской области. Его слова передает ТАСС.

«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены», — поделился Алаудинов.

Он добавил, что российские подразделения ежедневно продвигаются, а ВСУ безуспешно пытаются удержать позиции.

До этого РИА Новости со ссылкой на сотрудницу одного из местных магазинов сообщало, что жители населенных пунктов в Курской области из-за регулярных атак украинских дронов не могли выйти на улицу, чтобы купить хлеб. По информации журналистов, женщина работает в селе в Глушковском районе.

18 сентября агентство ТАСС сообщило, что семья с двумя детьми из Кореневского района Курской области полтора месяца пряталась от обстрелов ВСУ в разных домах и подвалах.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.