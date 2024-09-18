Мэр Энергодара рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В ходе атаки украинских дронов на город Энергодар в Запорожской области был поврежден газовоз. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз.

«Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. На месте работают расчеты МЧС», — сообщил градоначальник.

Отмечается, что сама заправка, на которой был размещен грузовик, повреждений не получила.

Массовый налет дронов ВСУ произошел утром 18 сентября. По словам директора по коммуникациям станции Евгения Яшина, в настоящее время сохраняется опасность атак беспилотников по инфраструктуре Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции.

Как рассказал Сеновоз, удары ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее сообщалось, что саперы нашли взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС во время визита МАГАТЭ.