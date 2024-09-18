Наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведет к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube.

По его мнению, военно-политическое руководство Украины остановилось на неправильной стратегической цели. Стариков отметил, что нельзя основной задачей делать возвращение к границам 1991.

«А противник поставил цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск», — сказал он.

Шелест отметил, что Покровское, Угледарское, Купянское, Кураховское направления ведут к реализации военной цели ВС РФ — разгрому украинских войск.

До этого американский политолог Джон Миршаймер заявлял, что нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Киева в конфликте. Миршаймер добавил, что Россия не предполагала, что украинское руководство окажется «настолько глупым», чтобы реализовывать «настолько безумную» идею об атаке на приграничные районы РФ.

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