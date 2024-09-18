Удары ВСУ по Энергодару приняли системный характер, сообщили местные власти

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару приняли системный характер, они наносятся по инфраструктуре города. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала «Россия 24».

«В эвакуации населения города — спутника ЗАЭС Энергодара необходимости нет, власти справляются с последствиями ударов дронов ВСУ», — заявил он.

По его словам, власти города справляются с ситуацией. После атак ВСУ на постоянной основе проводятся восстановительные работы.

18 сентября сообщалось, что украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар. Информации о пострадавших на данный момент не сообщалось. Опасность атак беспилотника на город сохраняется до сих пор.

11 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ более 10 раз пытались атаковать объекты энергетики региона. Он уточнил, что атаки были зафиксированы на подстанции в Васильевском районе, Днепрорудном, Мелитополе и поселке городского типа Михайловка.

Ранее Энергодар остался без электричества из-за повреждения ЛЭП.