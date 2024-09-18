Российские военные ударами ФАБ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие нанесли удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации украинских войск в районе правобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины с применением ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районах Урожайного, Степного и Новорайского на правобережье Днепра в Херсонской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что удары были нанесены по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК.

В министерстве уточнили, что видео объективного контроля с дрона подтвердило уничтожение живой силы ВСУ в указанных пунктах.

До этого Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали на территории пяти регионов страны 54 беспилотника ВСУ. В Курской области было уничтожено 27 БПЛА, в Брянской — 16, в Смоленской — семь. Еще три беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один — в Орловской.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации в городе Тверской области после атаки дронов.