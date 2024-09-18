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В ВСУ заявили, что из-за мобилизованных возникают проблемы на фронте

Боец ВСУ Питбуль: мобилизованные создают проблемы на фронте

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Reuters

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Питбуль заявил, что мобилизованные создают проблемы на фронте для украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Питбуля, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) набирают тех, кто воевать не хочет или не может. Зачастую это люди в возрасте 40-50 лет, которых силой отправляют на фронт.

«Насколько я знаю, больше половины [военкомов] не участвовали в боевых [действиях]. Они даже не знают, что это такое», — пояснил боец ВСУ.

До этого британская газета Financial Times писала, что новобранцы Вооруженных сил Украины, попавшие в армию после майского закона об ужесточении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не будут влиять на ситуацию на фронте.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявлял, что действия сотрудников территориальных центров комплектования на Украине являются охотой на людей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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