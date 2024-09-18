Наступление ВС РФ под Купянском заставило ВСУ оттянуть силы к реке Оскол

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне наступления российских войск под городом Купянском в Харьковской области начали оттягивать свои подразделения к реке Оскол. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в течение минувших суток Вооруженные силы РФ продолжали продвигаться в районе населенных пунктов Петропавловка и Синькова. Также российские бойцы предпринимали действия наступательного характера у населенных пунктов Лозовая, Глушковка, Песчаное, Кругляковка и Новоосиновое.

«Украинские боевики, теряя позиции, пытаются оттягивать силы и средства к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, создавая плацдарм на правом берегу», — отметил Марочко.

Но, как сказал эксперт, естественная водная преграда сильно затруднила логистику ВСУ. Он выразил уверенность, что в случае дальнейшего отступления украинских войск река может стать для них серьезным препятствием.

В конце Марочко уточнил, что сейчас ширина фронта в районе Купянска составляет более 30 км. Речь идет только о том участке, на котором действуют ВС РФ.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов вблизи Купянска.