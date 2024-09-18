ЦАХАЛ перехватил беспилотник «Хезболлы» на северо-востоке Израиля

Израильские военные (ЦАХАЛ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) шиитского движения «Хезболла» в районе города Тверии на северо-востоке еврейского государства. Об этом сообщила армейская радиостанция «Галей Цахаль».

По данным журналистов, незадолго до перехвата дрона в Тверии и Галилее объявили воздушную тревогу.

Атака беспилотника произошла на фоне недавнего инцидента в Ливане, в котором базируется «Хезболла». Вечером 17 сентября у тысяч членов организации взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Как писали СМИ, инцидент мог быть следствием операции национальной разведывательной службы Израиля Моссада.

Ранее в Иране назвали терактом взрывы пейджеров в Ливане.