СМИ сообщили о взрывах в двух регионах Украины

В Киевской и Полтавской областях произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Киевская и Полтавская область — взрывы», — говорится в сообщении.

До этого глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в регионе в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.

По его словам, повреждения на объекте нашли после взрывов. При этом чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. То же касается его точного местоположения.

14 сентября издание «РБК-Украина» сообщало, что взрывы произошли в Харькове на востоке страны. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которая действовала в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.