Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о взрывах в двух регионах Украины

ТСН: в Киевской и Полтавской областях на фоне тревоги произошли взрывы

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киевской и Полтавской областях произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Киевская и Полтавская область — взрывы», — говорится в сообщении.

До этого глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в регионе в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.

По его словам, повреждения на объекте нашли после взрывов. При этом чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. То же касается его точного местоположения.

14 сентября издание «РБК-Украина» сообщало, что взрывы произошли в Харькове на востоке страны. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которая действовала в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами