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Два беспилотника ВСУ подавили в Смоленской области

Анохин: в Смоленской области подавили два украинских дрона

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Inna Varenytsia/REUTERS

Два беспилотника Вооруженных сил Украины подавили в Смоленской области силами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще два БПЛА», — проинформировал он в 06:22 (мск).

На месте падения БПЛА работают правоохранительные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет, добавил Анохин.

До этого смоленский губернатор сообщал, что сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбили и подавили семь беспилотных летательных аппаратов. Сбитый беспилотник ВСУ упал на проезжую часть.

До этого регион атаковали 15 сентября, БПЛА уничтожили в Рославльском и Смоленском районах.

Кроме того, ночью украинские БПЛА также атаковали Тверскую область. Глава региона Игорь Руденя заявил, что принял решение частично эвакуировать население из Торопца, там начался пожар после падения обломков беспилотника.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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