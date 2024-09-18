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Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: подразделения ВДВ устроили засаду ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) устроили засаду подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«На одном из участков, благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), десантники устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве рассказали, что уничтожить личный состав и технику украинской армии позволили своевременное обнаружение и быстрая реакция российских военных.

Утром 17 сентября РИА Новости заявило, что часть украинских солдат в Курской области отрезаны от основных подразделений и находятся в окружении.

По его данным, подразделения ВСУ 10 сентября попали в «огневой мешок», в настоящее время они пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.

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