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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии

Выпущенная КНДР ракета упала за пределами экономической зоны Японии

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Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея запустила в сторону Японии, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская радиовещательная корпорация NHK.

«В 7:06 утра Береговая охрана Японии объявила, ссылаясь на информацию министерства обороны: Похоже, что то, что могло быть баллистической ракетой, уже упало», — говорится в сообщении.

По данным японских чиновников, северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Морским судам на фоне этого рекомендовали обращать пристальное внимание на дальнейшую информацию.

Как отмечает NHK, с 12 сентября КНДР запустила баллистическую ракету уже 11 раз. Японское правительство собирает команду по чрезвычайным ситуациям для обсуждения мер реагирования на запуски.

В августе армии КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.

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