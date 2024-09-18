Еще три беспилотника уничтожены над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне вечером губернатор Брянской области рассказал, что силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Утром 17 сентября министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. По данным ведомства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.