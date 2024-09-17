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На Украине хотят ввести проверки для иностранцев в ВСУ

Геращенко: на Украине введут проверки иностранцев, поступающих на службу в ВСУ

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий проверку для иностранцев, которые желают поступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, законопроектом предусматривается создание специального центра рекрутинга иностранцев, который позволит подписать контракт на прохождение службы в офицерских званиях.

«Иностранцы и лица без гражданства должны пройти специальную проверку законности пребывания на территории Украины. Делать это, согласно проекту, должен новосозданный центр рекрутинга», — сказала Геращенко.

До этого газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался вступить в ряды иностранных наемников в ВСУ, но его туда не приняли, так как посчитали «чокнутым». Издание отмечало, что Рут пытался вступить в «Иностранный легион» ВСУ. Один из воюющих там назвал Рута «сумасшедшим идиотом».

Ранее сообщалось, что стрелявший в Трампа мог вербовать наемников для Украины.

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