Успехи российских военнослужащих на территории Донецкой народной республики (ДНР) вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) передислоцировать ряд подразделений, нападавших на Курскую область. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на украинских военных.

По данным издания, ВС России продолжают наступление в Донбассе, добиваясь успехов.

«Потери среди ВСУ быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР)», — отмечает газета.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники среди военных сообщил, что российские солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. Позже заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что несколько населенных пунктов в регионе были освобождены российскими бойцами.

Ранее эксперт назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине.