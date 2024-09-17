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Названы последствия попадания ВСУ в «огневой мешок» в Курской области

Дандыкин: попадание в «огневой мешок» под Курском грозит ВСУ уничтожением

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Попадание Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок» в Курской области является безвыходной ситуацией для украинских военных. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Огневой мешок — это ситуация окружения, из которого нельзя выйти, а по месту, где военные окружены, бьют все виды вооружений. Они, конечно, могут укрыться, но обычно площадь окружения ограничена. Поэтому тут либо сдаваться, либо уничтожаться», — сказал Дандыкин.

17 сентября стало известно, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. ВСУ в ходе наступления 10 сентября попали в «огневой мешок», из которого пытаются выбраться до сих пор. Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север» заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

Ранее Алаудинов заявил об уходе иностранных наемников из Курской области.

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