ВСУ уничтожили несколько жилых домов в селе Курской области

Украинские военные в результате обстрелов уничтожили девять жилых домов в селе Большое Солдатское в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

Кроме того, он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбросали мины «лепестки» и магнитные мины по трассе Дьяконово — Суджа в окрестностях Большого Солдатского.

«За минувшие сутки усилились обстрелы села Большое Солдатское со стороны ВСУ. В результате чего, по последним данным, уничтожено девять жилых домов», — написал Зайцев.

Глава района призвал местное население воздержаться от поездок в райцентр.

До этого губернатор Курской области сообщил, что средства ПВО днем 17 сентября сбили две ракеты ВСУ в регионе. Утром он заявил о перехвате украинской ракеты в области.

16 сентября пресс-служба правительства Курской области опубликовала в официальном Telegram-канале список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Всего в перечень попали 89 поселков, сел и деревень.

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливают гражданские автомобили.