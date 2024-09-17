Губернатор Курской области сообщил о сбитых ракетах ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты сегодня днем сбиты силами ПВО. Благодарю наших защитников!» — написал он.

Утром 17 сентября Смирнов сообщал о перехвате украинской ракеты в Курской области.

16 сентября пресс-служба правительства Курской области опубликовала в официальном Telegram-канале список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Всего в перечень попали 89 поселков, сел и деревень.

Они находятся на территории Рыльского и Хомутовского районов, которые граничат с Украиной. Региональная администрация подчеркнула, что гражданам необходимо временно покинуть свои дома в целях безопасности.

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливают гражданские автомобили.