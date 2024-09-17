Российские военные не дали ВСУ прорваться в приграничный регион РФ

Российские военные за сутки отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в Курскую область в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По его данным, в результате неудачных атак ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

15 сентября Вооруженные силы России отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Попытки прорыва были пресечены в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. В российском оборонном ведомстве заявили, что при этом армия Украины потеряла до 60 бойцов, а также три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

12 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ начали контрнаступление в Курской области. По его словам, эти действия соответствуют плану ВСУ. В МО РФ сообщили, что российские военные освободили 10 населенных пунктов в регионе, а также помешали ВСУ прорваться в Глушковском районе области. Военный обозреватель Михаил Ходоренок рассказал «Газете.Ru», что никаких стратегических преимуществ вторжение в Курскую область ВСУ не принесет.

Ранее вторжение ВСУ в Курскую область назвали «глупым решением».