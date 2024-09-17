Российские военные уничтожили ключевые для логистики ВСУ автомагистрали под Покровском

Российские военнослужащие уничтожили ключевые для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе автомагистрали в районе Покровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах.

Агентство уточняет, что вокруг населенного пункта были уничтожены три моста.

«Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, основные пути снабжения и ротации войск на Покровском направлении теперь перебиты.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что потеря ВСУ Покровска (российское название — Красноармейск) в ДНР обернется «разрезанием фронта».

The New York Times писала, что Покровск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий Донбасса. Поэтому успешное российское наступление «перережет основные линии снабжения войск (Украины. — «Газета.Ru») в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону», а также даст ВС РФ большое стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса.

Ранее командир ВСУ предупредил об обрушении фронта.