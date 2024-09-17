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ЕC направил на закупку оружия для Украины более миллиарда евро от замороженных активов РФ

ЕС направил €1,4 млрд от замороженных российских активов на закупку оружия ВСУ

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Depositphotos

Европейский союз направил на закупку оружия для Украины €1,4 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

По его словам, первый транш провели через Европейский фонд мира. В Еврокомиссии утверждают, что деньги пойдут на поставку приоритетного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы и средства ПВО, а также на заказы, которые выполнены оборонной промышленностью Украины.

До этого сообщалось, что Европейский союз выделит до конца текущего года Франции €300 млн из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Украине.

29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине. По его словам, речь идет о €1,4 млрд.

Ранее Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с заблокированных российских активов на оружие для ВСУ.

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