Названо число прошедших обучение в Евросоюзе украинцев

Военное обучение в странах Евросоюза прошли 60 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе выступления на заседании Европейского парламента.

«В ноябре 2022 года была запущена Миссия ЕС по военной помощи Украине, или EUMAM, в рамках которой 60 000 украинских солдат прошли обучение на территории ЕС. Новая цель — обучить еще 15 000 к концу зимы», — сообщил Домбровскис.

Отмечается, что обучение в рамках EUMAM видоизменяется для адаптации «к меняющимся обстоятельствам и потребностям Украины». Миссия работает в плотном контакте с НАТО.

«ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется — и, надеюсь, как можно быстрее и эффективнее — потому что это также является жизненно важным для нашего европейского будущего», — подчеркнул чиновник.

До этого украинский боец заявил о готовности делиться с россиянами опытом обучения в Великобритании.

Ранее РИА Новости сообщило, что в сирийский Идлиб прибыли 250 экспертов ВСУ для обучения производству дронов.