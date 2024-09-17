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Появились кадры освобождения Снагости российскими военными

Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Снагости в Курской области

Штурм села Снагость в Курской области, освобожденного российскими десантниками 13 сентября, попал на видео. Кадрами поделилось Минобороны РФ.

По данным ведомства, перед началом штурма подразделения группировки «Север» провели разведку и вскрыли оборону противника. После этого солдаты ВДВ начали внезапную атаку сразу с нескольких направлений под прикрытием боевых машины десанта. Российских военных сопровождали разведдроны, операторы которых предупреждали о наличии огневых точек ВСУ и минах.

В итоге Снагость была освобождена, а солдаты ВС РФ закрепились в населенном пункте и перешли к его удержанию.

В штурме Снагости участвовали также морпехи, которые использовали хитрость для атаки на село: они въехали в него на трофейной технике — украинском БТР «Казак». Эффект неожиданности позволил сломать оборону противника и забросить штурмовую группу.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ попали в окружение в Курской области.

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